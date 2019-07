Spray sbloccante, chiave passe-partout e cacciavite: arrestati tre topi d'appartamento nel cuore di Napoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 13:54

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno arrestato, per furto in appartamento in concorso tra loro, Giorgi Lomidze e Daviti Konchoshvili, di 40 e 27 anni entrambi georgiani, e Ivan Sorohan, 43enne ucraino, tutti irregolari sul territorio nazionale. I poliziotti sono intervenuti, poco dopo le 4 di ieri mattina, in via del Parco Margherita dove hanno notato una Fiat Panda con il motore acceso, parcheggiata a margine della carreggiata, con un uomo al volante.In quel frangente, altre due persone sono uscite frettolosamente da uno stabile portando quattro grossi borsoni. Quindi, gli agenti hanno bloccato i due uomini mentre quello alla guida dell'auto è riuscito ad allontanarsi, anche se poi è stato intercettato in via Foria da altri poliziotti allertati dalla centrale operativa della questura. I tre avevano appena svaligiato un appartamento ed infatti all'interno dei borsoni trasportati dal 40enne ucraino e dal 27enne georgiano, i poliziotti hanno trovato oggetti d'ingente valore in seguito restituiti alla vittima.Gli autori, inoltre, erano muniti di spray sbloccante per serrature, di una chiave passe-partout e un cacciavite lasciato nell'abitazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e i tre portati nel carcere di Poggioreale.