Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Domenico Cirillo per la segnalazione di un tentativo di furto in abitazione.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che ne stava inseguendo un altro indicandolo quale autore del tentato furto; pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che quest’ultimo, pochi istanti prima, aveva tentato di accedere in un appartamento forzando la porta di ingresso con un cacciavite; difatti, la stessa presentava segni di effrazione.

Per tali motivi, un 41enne napoletano, è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione.