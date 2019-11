Agli arresti domiciliari, esce di casa, ruba prodotti dalla vetrina di una farmacia e fugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già agli arresti domiciliari esce di casa, ruba alcuni prodotti dalla vetrina di una farmacia e fugge. Sull’uscio di casa, rivende i prodotti appena trafugati. È così finito in manette, 34enne di Casoria già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della stazione di Afragola e del reggimento Campania.L’uomo aveva appena portato via prodotti cosmetici dalla vetrina di una farmacia di via De Nicola quando una delle dipendenti ha chiamato i carabinieri.Visionate le immagini di videosorveglianza, i militari hanno immediatamente riconosciuto Abate, poiché sottoposto ai domiciliari e frequentemente controllato. Hanno così raggiunto la sua abitazione sorprendendolo mentre rivendeva la merce rubata a un 58enne vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.La refurtiva, sette confezioni di shampoo del valore complessivo di 100 euro, era stata rivenduta per 10 euro. Il 34enne dovrà rispondere di furto aggravato ed evasione. Il “cliente” di Abate è stato invece denunciato per ricettazione.