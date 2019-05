Giovedì 2 Maggio 2019, 11:31

Era irreperibile da settembre 2011 ma i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna l’hanno individuata in un hotel e arrestata: è finita così la latitanza di Anna Marino, 54 anni, originaria del Vesuviano ma ora residente a Norimberga e ricercata per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per un furto aggravato commesso ad Afragola nel luglio 2009: dovrà scontare nove mesi e ventisei giorni di reclusione.