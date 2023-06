Maltrattamenti in famiglia a Napoli Est: arrestato 44enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in corso Sirena per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione la quale ha raccontato loro che il figlio, come già accaduto in precedenti occasioni, aveva inveito contro di lei e l’altro figlio per poi colpire quest’ultimo con uno schiaffo al volto e minacciarlo con un coltello.

Gli agenti lo hanno bloccato, identificandolo per un 44 enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.