Dai giubbotti falsi alle case di Parigi, dopo l'arresto è caccia al tesoro del clan Di Lauro

Lunedì 4 Marzo 2019, 11:00

Caccia aperta al tesoro dei Di Lauro. Dopo l'arresto di Marco, l'obiettivo degli inquirenti sono le centinaia di milioni accumulate dal clan che ha sempre giocato su due tavoli, quello della droga e quello dell'economia, almeno apparentemente legale. Il doppio binario è stato e rimane il marchio di fabbrica della Di Lauro Company, un'organizzazione criminale, ma non solo. E ora che le piazze di Scampia sono state chiuse, che spacciare nel Rione dei Fiori, la roccaforte del clan, è diventato impossibile per i controlli costanti e che le entrate della coca e dell'eroina si sono consistentemente ridotte, gli inquirenti sono alla ricerca delle montagne di soldi investiti in edilizia, supermercati, ristoranti e prodotti contraffatti.Impresa non facile visto che Vincenzo, la mente finanziaria del clan, ha già fatto sapere che i soldi che ha fatto girare per comprare un bar e un ristorante a poca distanza dalla casa di famiglia in via Cupa dell'Arco, e un supermercato nel centro della città, non provengono dagli incassi della polvere bianca, ma dal risarcimento ottenuto dall'assicurazione dopo la morte del fratello Domenico, deceduto in un incidente stradale poco prima dell'inizio della faida del 2004. Più di un milione di euro che si vanno ad aggiungere alle centinaia di migliaia di euro intascati da Cosimo, il primo dei nove Di Lauro boys, incappato in un altro incidente di moto che gli danneggiò il ginocchio.