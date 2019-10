Napoli, in cella la coppia d'oro dello spaccio: marito e moglie pizzicati con la droga

Domenica 6 Ottobre 2019, 16:26

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, giunti in via Capasso per eseguire un controllo nei confronti di un uomo sottoposto al regime della semilibertà, lo hanno notato insieme alla moglie sul balcone di casa; la donna, alla vista della volante, ha infilato una busta all’interno di un sacchetto di cemento in polvere.Gli agenti, entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto la busta che conteneva un bilancino di precisione, numerose bustine di plastica trasparente, un rotolo di buste in cellophane ed un pacco di buste per sottovuoto.Inoltre sono stati trovati due trita-erba, una busta contenente 180 grammi di marijuana, quattro involucri di cocaina e la somma di 225 euro suddivisi in banconote di vario taglio.Pasquale Palmieri e Annunziata Montone, napoletani di 61 e 62 anni, noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.