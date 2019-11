Napoli, arrestato 41enne a spasso a piazza Garibaldi con ​un coltello a serramanico in tasca

Questa notte gli agenti del commissariato Vicaria hanno notato un uomo nei pressi di piazza Garibaldi che, alla loro vista, ha cambiato direzione di marcia nel tentativo di eludere un eventuale controllo.



I poliziotti lo hanno fermato e identificato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico. L.G., 41enne salernitano con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e per aver violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a cui è sottoposto dallo scorso 4 settembre.