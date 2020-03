Spaccio di droga nei vicoli di Napoli, arrestato il pusher africano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in via Carriera Grande un uomo che, dopo una breve discussione, ha prelevato dalla tasca dei pantaloni una bustina di droga consegnandola ad un’altra persona in cambio di denaro.



I poliziotti hanno bloccato entrambi rinvenendo nelle tasche dei pantaloni dello spacciatore 23,55 grammi di marijuana e la somma di 100 euro.



Churchil Ozobiara, 35enne nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA