Blitz nei vicoli di Napoli: arrestato 49enne con due pistole, due caricatori e 380 grammi di cocaina

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in vico delle Vecchie dove hanno rinvenuto nove involucri di cocaina per il peso complessivo di circa 380 grammi, la somma di 950 euro, due pistole, due caricatori e 51 cartucce di diverso calibro.



Salvatore Bocchetti, 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di arma clandestina. © RIPRODUZIONE RISERVATA