Eroina, cocaina e metadone: arrestato il pusher dell'Arenella

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele Di Fenza, 55enne di Marianella già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri lo hanno notato nel quartiere Arenella a bordo della sua auto e hanno deciso di fermarlo. L’uomo non era in grado di giustificare la sua presenza e allora i militari dell’arma hanno approfondito il controllo. Perquisito - sia la sua auto che l’abitazione - il 55enne è stato trovato in possesso di 27 bussolotti contenenti eroina, un involucro con all’interno una modica quantità di cocaina e un flacone di metadone. Rinvenuti e sequestrati anche vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un coltello a scatto e la somma in contante - provento del reato - di 340 euro.

L’arrestato è stato rinchiuso in carcere in attesa di giudizio

