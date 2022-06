Sabato sera in sala giochi ma è ai domiciliari: 37enne arrestato nel circoletto di Barra

C'è chi ama i locali, chi passeggiare in strada o una pizza con gli amici. C'è anche chi non riesce a resistere alla tentazione di una sala giochi. Un 37enne di Barra, è uno di questi. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno trovato in un circolo di corso Sirena e lo hanno arrestato. Il gioco d'azzardo non c'entra nulla perché l'uomo è ai domiciliari e da casa non può proprio uscire. Quando lo hanno portato in caserma, i militari hanno scoperto che sul 37enne pende anche un ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Napoli. Ora è in carcere e dovrà scontare 10 mesi di reclusione.

