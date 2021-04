Spaccio di hashish e cocaina, pusher arrestato dai Falchi alle Case nuove

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un uomo, nei pressi dell’androne di un edificio di via Padre Ludovico da Casoria, che ha consegnato qualcosa a una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 95 euro e l’acquirente con tre involucri contenenti 0,45 grammi circa di cocaina; inoltre, occultati nel vano contatore dell’energia elettrica, hanno rinvenuto cinque involucri con 9 grammi di hashish.

Bruno Criscuolo, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.