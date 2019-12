Carta d'identità e patente contraffatte, 29enne fermato nei vicoli di Napoli

Giovedì sera gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Zite al Lavinaio un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di sottrarsi a un eventuale controllo. I poliziotti hanno raggiunto e controllato l'uomo che è stato trovato in possesso di una carta d'identità e una patente di guida, entrambe contraffatte. A. G. napoletano di 29 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso di documenti falsi e denunciato per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA