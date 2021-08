Napoli, fugge all'alt e si scaglia contro i poliziotti: arrestato 30enne a Fuorigrotta

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Pianura hanno fermato un uomo al volante di un'auto a forte velocità che aveva provato a darsi alla fuga all'alt in vial Cinthia verso Fuorigrotta.

Al termine di un breve inseguimento, all'altezza dell'ingresso dell'Università Monte Sant'Angelo, l'uomo ha minacciato i poliziotti dal finestrino brandendo una bottiglia di vetro e colpendo con quella uno degli agenti nel tentativo di dileguarsi.

Bloccato e trovato con un involucro di cocaina. è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.