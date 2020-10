Pusher fermato con 12 dosi di crack e 500 euro in contanti: arresto

I carabinieri della stazione di Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio De Sio, 34enne già noto alle forze dell'ordine trovato in possesso di 12 involucri, pronti alla vendita, con 30 grammi di crack. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma contante di 500 euro ritenuta provento del reato.

