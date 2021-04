Hashish e marijuana, pusher arrestato a Marianella

I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Priore, 36enne di Marianella fermato durante un controllo alla circolazione in via Vecchia San Rocco e perquisito. Nelle sue disponibilità 16 grammi di marijuana e 10 di hashish: la droga era già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. In tasca 160 euro in contante ritenuto provento illecito.

Priore è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.