Spaccio di droga a Montecalvario, arrestato il pusher con la cocaina sotto il parafango

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Montecalvario hanno notato una persona che consegnava del denaro ad un uomo che, dopo averlo intascato, si è accovacciato di fronte ad uno scooter per prelevare qualcosa in via Rosario a Portamedina all’angolo con via Don Giovanni Minzoni.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 40 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga; inoltre, hanno rinvenuto, occultato sotto il parafango posteriore del mezzo, un contenitore munito di calamita con all'interno 12 involucri contenenti 5 grammi circa di cocaina.

Nadi De Fortis, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.