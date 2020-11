Napoli, nigeriano aggredisce i poliziotti: voleva entrare alle Poste senza mascherine r

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in corso Meridionale su segnalazione della centrale operativa per la presenza di un uomo, privo di mascherina, che voleva entrare nell’ufficio postale.

I poliziotti lo hanno identificato per Michael Akinleye, 40enne nigeriano con precedenti di polizia che, insofferente al controllo, ha iniziato ad inveire contro di loro colpendo uno degli operatori per poi essere bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Furto di un'auto d'epoca, poliziotto fuori servizio ferma tre... LA SICUREZZA Campo rom di Giugliano, sequestrati otto automezzi senza assicurazione LA SICUREZZA Napoli, sequestrate un milionedi mascherine non a norma con marchi...

In serata, inoltre, nel transitare in via Monfalcone i poliziotti hanno notato due uomini che stavano confabulando tra loro e che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente in direzioni diverse. I poliziotti hanno raggiunto uno di essi e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due bustine di hashish del peso complessivo di 2,5 grammi, di un involucro con 1,5 grammi circa di marijuana e di 285 euro.

Maurizio Di Lorenzo, 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA