L'ultimo scippo del rapinatore: bloccato in fuga a piazza Garibaldi

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, transitando in piazza Garibaldi hanno visto un uomo che scendeva da un autobus correndo e, nel contempo, una donna che dall’autobus urlava chiedendo aiuto.



Gli agenti hanno inseguito l’uomo che ha tentato di fuggire imboccando l’area pedonale antistante la stazione fino a quando, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato in via Pica e trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva poco prima asportato alla vittima che aveva spintonato mentre scendeva dall’autobus.



Oussama Refas, 25enne algerino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del decreto 9 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA