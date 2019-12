A passeggio per le strade di Scampia con eroina, crack, cocaina e kobret: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 37enne di Torre del Greco già noto alle forze dell'ordine. L'uomo stava passeggiando per le strade di Scampia, nei pressi del LottoT/A. Era visibilmente agitato e il suo atteggiamento ha insospettito i militari. Quando è stato perquisito, il 37enne aveva nelle proprie tasche 12,5 grammi di eroina, 11 grammi di crack, 4 grammi di cocaina, 1 grammo di Kobret e del denaro contante ritenuto provento illecito. La droga era suddivisa in dosi e pronta per la vendita. L'arrestato è ora ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA