Scippò la collana a una studentessa universitaria, arrestato 50enne a Napoli

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Decumani hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Repubblica, nei confronti di L. D. F., 50enne napoletano noto alle forze dell’ordine, indagato per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.



L'uomo, individuato anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il 6 settembre scorso in via Armanni avrebbe tentato di strappare una collana a una studentessa universitaria che, avendo reagito, aveva riportato diverse escoriazioni.