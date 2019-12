Truffatore napoletano arrestato in Germania: voleva comprare un'auto ​con i documenti falsi

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva acquistare un auto e per ottenere il finanziamento ha utilizzato documenti falsi. Era il luglio del 2018 e un 32enne di Casalnuovo di Napoli si trovava in Germania. Ha provato a trarre in inganno i dipendenti di una concessionaria dima è finita male. Ritenuto responsabile di truffa e falsificazione di documenti, l'uomo - già ai domiciliari per una rapina commessa nel novembre 2018 - è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria teutonica. Ad eseguire il provvedimento e a tradurre il 32enne al carcere di Poggioreale i carabinieri della tenenza di Casalnuovo.