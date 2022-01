Coltiva piante di marijuana in cantina, arrestato il pusher col pollice verde a Napoli

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Villa Bisignano a Barra dove hanno trovato, nascosti all’interno della cabina armadio della camera da letto, nove barattoli con 246 grammi circa di marijuana; inoltre, nella cantina di pertinenza dell'abitazione, hanno scoperto otto piantine di marijuana coltivate in due serre complete di lampade e sistemi di areazione per accelerarne la crescita.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Blitz anti-droga, bloccati 2 pusher con le dosi di droga nelle tasche LA LOTTA AL COVID Napoli, movida e violazioni anti-Covid: 49 locali, bar e pizzerie... IL CASO Bomba a Frattaminore, danneggiata la serranda di un centro estetico

F.F., 47enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.