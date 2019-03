Napoli, sette rapine in due mesi: catturati i banditi del supermarket

Lunedì 25 Marzo 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 11:27

Tre rapinatori seriali di supermercati sono stati incastrati dalle registrazioni delle telecamere della videosorveglianza e arrestati dai carabinieri. Agivano sempre con lo stesso modus operandi e in due mesi avevano commesso sette rapine, di cui 6 ad altrettanti supermercati e una in uno studio legale. Arrivavano su scooter e facevano irruzione armati di pistola e col volto nascosto razziando a man bassa denaro tra gli addetti alle casse e i clienti terrorizzati. Nella rapina avvenuta nello studio legale, invece, avevano rapinato i clienti e il titolare dello studio legale rinchiudendo tutti nello stanzino dello studio prima di darsi alla fuga.Stamattina, dopo indagini coordinate dalla Procura di Napoli, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip partenopeo. I tre arrestati sono ritenuti responsabili di rapina in concorso e ritenute autori, a vario titolo, delle sette rapine avvenute tra Portici, Ercolano, Barra, San Giorgio a Cremano, Cercola e Ottaviano. Uno del trio, un 42enne, ha commesso i raid insieme ai complici più giovani in stato di semilibertà, misura alla quale era stato sottoposto dopo aver scontato 10 anni di reclusione per rapina. La sera, dopo i raid, rientrava nell'istituto penitenziario.