Napoli, le piazze di spaccio del rione Traiano sotto assedio: arrestato 20enne con più di 100 grammi di droga

È costante la pressione dei carabinieri nelle piazze di spaccio della città. Cuore pulsante dei controlli il Rione Traiano. I militari del nucleo operativo di Bagnoli, insieme a quelli della stazione rione Traiano e quelli del nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Massimo Cangiano. Il 20enne è stato bloccato in via Marco Aurelio dopo un breve tentativo di fuga.

Ha provato a disfarsi di un borsello al cui interno i carabinieri hanno trovato 575 euro, 85 grammi di hashish, 50 di marijuana e 2 di cocaina. Lo stupefacente era diviso in dosi, pronte per lo smercio.

Cangiano è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.