Napoli, catturato il killer evaso dal carcere di Poggioreale: tradito dall'allarme a un pastore evangelico

Mercoledì 28 Agosto 2019, 07:00

«Ho fatto tutto da solo. Il piano lo avevo studiato da mesi: sapevo che quel finestrone in alto, sulla parete sinistra della chiesa, dava direttamente sulla strada. In quella cella non resistevo più. Era andato tutto per il meglio. Se non fosse stato per la frattura non mi avreste mai preso...».Alle undici di lunedì sera Robert Lisowski risponde alle domande del sostituto Ernesto Sassano che lo interroga in una stanza della Squadra mobile al quarto piano della Questura. E chiarisce solo una parte delle ombre che avvolgono ancora il mistero della sua fuga da Poggioreale. E spunta un particolare clamoroso: il polacco, lunedì pomeriggio, ha attraversato la città in macchina e dalla zona di Poggioreale si è portato fino ai Camaldoli, cercando aiuto presso un pastore evangelico che conosceva da tempo.