Napoli: arrestato spacciatore con cocaina a piazza Carlo III

Nel pomeriggio di martedì 16 maggio, gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, durante un servizio di controllo del territorio, a piazza Carlo III, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha gettato uno scatolino a terra per poi allontanarsi.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Marigliano, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato.

Inoltre, i poliziotti hanno recuperato lo scatolino, che l’uomo aveva lanciato poco prima, in cui hanno rinvenuto 10 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina. G.M., 26enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.