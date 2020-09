Spaccio di cocaina a domicilio, arrestati due pusher al rione Sanità

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Dante hanno notato in via Bernardo Celentano una persona che entrava in uno stabile e che, dopo aver scambiato qualcosa con un uomo in cambio di una banconota, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendogli indosso un involucro contenente 20 grammi di cocaina e, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui la persona era uscita e lì hanno sorpreso due uomini in possesso di 115 euro.

Massimo Crispi e Luigi Taiani, napoletani di 48 e 35 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.

