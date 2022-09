Droga, arrestato 44enne napoletano: deve scontare due anni e 10 mesi di carcere

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno rintracciato e arrestato, in via Santa Brigida, un 44enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 26 luglio dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.