Napoli, catturato rapinatore mascherato a Posillipo: «È l'uomo nero di via Manzoni»

Sabato 14 Settembre 2019, 12:40

Questa notte gli agenti del commissariato Posillipo hanno notato in via Manzoni un uomo con il volto travisato che stava scavalcando una recinzione di un cortile condominiale. Alla vista della volante, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato inseguito e bloccato e trovato in possesso di un cassetto di un registratore di cassa contenente la somma di 1.400 euro e di un IPad rubati da un esercizio commerciale, nonché di alcuni arnesi utili per lo scasso.Il ladro, C. P., napoletano di 32 anni del Rione Traiano, già gravato dai precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.Immediatamente sui social e nelle strade s'è diffusa la notizia dell'arresto dell'uomo nero che per mesi ha imperversato a Posillipo e dintorni. La polizia indaga a tutto campo, nessuna ipotesi è esclusa.