Napoli, arriva il progetto Edu per riconnettersi con gli spazi verdi della città

Arriva a Napoli la nuova edizione del progetto Edu: domani 22 aprile al Parco Viviani si terrà l’evento conclusivo dalle 9 alle 12.

È “Ri-connettiamoci” il titolo che quest'anno l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco Campania ha deciso per il progetto Edu dedicato, come ogni anno, a uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalle Nazioni Unite entro il 2030.

Cinquanta studenti delle classi 2a B e 3a C del Liceo Ginnasio Statale “Gian Battista Vico” di Napoli si sono cimentati in diverse attività legate al 15° punto dell'Agenda 2030, riavvicinandoli agli spazi verdi della città, troppo spesso abbandonati a loro stessi.

Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si intreccia con più assi del NEB - New European Bauhaus, infatti punta a: - riconnettersi con la natura (asse 1 NEB) - ritrovare il senso di appartenenza con luoghi e paesaggi (asse 2 NEB) - dare priorità a luoghi e persone che ne hanno più bisogno (asse 3 NEB).

Le tre fasi del progetto Edu

Le fasi del progetto sono state tre: nella prima fase, Edu Ri-connettiamoci si è concentrato sull’esplorare, sensibilizzare e ri-connettere gli studenti con la natura e il territorio attraverso passeggiate esplorative, esperienze pratiche e sensoriali.

«È stato bello scoprire spazi anche sconosciuti della città, avere una dimensione di benessere, spensieratezza, relax. Con questo progetto ci sentivamo parte della natura ed è soddisfacente aver dato un contributo alla cura del Parco» afferma Federica La Volla, responsabile del progetto Edu e socia Aigu Campania.

In seguito, nella seconda fase, gli studenti diventano protagonisti attivi del cambiamento, della riconnessione e riappropriazione del territorio.

Attraverso un processo di co-progettazione, gli studenti sono invitati a sviluppare ed organizzare varie tipologie di attività (musica, riciclo, danza, sport…) per l'evento conclusivo di domani. Durante tutte le uscite didattiche, ci sono stati dei momenti laboratoriali ed esperienziali mirati alla riflessione sull’accessibilità, inclusione e sostenibilità del territorio.