Un'avventura dal titolo Ciao dolce vita. Ovvero: via da una agiata - e confortevole - quotidianità per realizzare il grande sogno di girare il mondo a bordo di una casa a quattro ruote., napoletani, hanno entrambi 24 anni. Lei è laureata all'Accademia di Belle Arti in pittura, lui è un grafico ma lavora anche come fotografo paesaggista. Sono partiti sette mesi fa da Posillipo, hanno attraversato Slovenia, Austria e Germania, poi un mese in Olanda, uno in Belgio e uno in Francia. Subito dopo la Spagna - dove hanno vissuto quattro mesi - raggiunta macinando chilometri attraverso la Francia del Sud. Infine, tappa a Cadice, e un paio di settimane in Portogallo. Qui li ha raggiunti la pandemia fermando - solo temporaneamente - il loro viaggio. Ora sono di nuovo in marcia, su e giù per lo stivale, pronti a lasciare l'Italia appena ci saranno le condizioni.«Attraversiamo paesini sperduti, lontani dalle rotte turistiche, - raccontano i ragazzi - compriamo prodotti locali dalla gente del posto e scambiamo qualche chiacchiera con i più curiosi. I paesaggi naturali, e le persone semplici e accoglienti, sono ciò che cerchiamo. Una delle ragioni che ci ha spinto a cambiare vita». Il camper, Bianca e Andrea, lo hanno costruito con le loro mani, pezzo dopo pezzo: «Non è stato facile realizzare un impianto del gas che fosse sicuro e a norma, - proseguono i ragazzi - abbiamo dovuto studiare non poco anche per costruire l'impianto fotovoltaico, e quello idraulico che ci desse la possibilità di lavarci con l'acqua calda. Insomma, non volevamo farci mancare nulla. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta». Mesi e mesi di impegno e lavoro, consigli e consulenze rubate agli amici ingegneri e architetti di mamma e papà, materiali acquistati ovunque fosse possibile risparmiare anche un solo euro. Alla fine il risultato è stato eccellente. In 6,5 metri quadrati i ragazzi sono riusciti a metterci dentro di tutto: un bagno con la doccia, una cucina con piano cottura a gas, un bel letto comodo, un ripostiglio, il riscaldamento per l'inverno, parecchi litri di acqua pulita, tante piante e una libreria da far invidia ai migliori lettori. Non solo. «Il nostro obiettivo era quello di costruire il camper servendoci di materiali il più possibile riciclati. Ci siamo riusciti: il legno che abbiamo utilizzato, giusto per fare un esempio, è all'ottanta per cento di seconda mano, lo stesso vale anche per i pannelli solari. Ora abbiamo una casa assolutamente confortevole, bella, sicura e portatile da cui godiamo ogni giorno un panorama diverso». Una domanda è d'obbligo. Come si mantengono questi due ragazzi? Chi paga il giro del mondo di Bianca e Andrea? La risposta arriva subito: «Noi. Prima di cambiare le nostre vite abbiamo messo da parte un po' di soldi che ora rappresentano un tesoretto per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Io sono un grafico - racconta Andrea - Bianca invece si occupa di eco-moda, ricama capi di lino di seconda mano che poi vende on line. Adesso che siamo in viaggio continuiamo a lavorare come facevamo a Napoli, dico sempre che siamo due nomadi digitali. Grazie a internet abbiamo solo trasferito l'ufficio a bordo del camper, poi tutto è rimasto uguale. È chiaro che non guadagniamo chissà quanto, ma è anche vero che vivendo così le spese sono davvero poche».«Durante il nostro viaggio abbiamo deciso di condividere questa esperienza con il mondo. Da qui la decisione di creare un canale YouTube e una pagina Instagram dove si possono trovare le foto e i video di questa avventura: dalla costruzione del camper ai momenti più importanti della nostra meravigliosa van life». Le pagine hanno il nome di Ciao dolce vita, che - spiegano i due ragazzi - «potrà pure apparire banale, ma rappresenta l'addio a quello stile di vita eccessivo e consumistico al quale eravamo ormai abituati. E uno straordinario benvenuto alla vita dolce e semplice». Che - per dirla con le parole di Bianca e Andrea - vuol dire «mangiare solo cibo sano e di stagione, rispettare la natura, camminare scalzi sulla terra, osservare il cielo e le stelle, riflettere sulle cose importanti, credere nell'amore sincero, ma soprattutto praticare uno stile di vita diverso, più lento, orientato verso il nostro benessere e quello della terra».