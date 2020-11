Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nella zona orientale 11690 tra dispositivi sanitari e articoli sportivi non a norma, pronti per essere messi in vendita. In particolare, le Fiamme Gialle del secondo Nucleo Operativo hanno riscontrato che i dispositivi, fra i quali 610 mascherine, collari cervicali, supporti per gomiti, ginocchiere, corpetti ortopedici, tute e pantaloni fitness, erano tutti privi del numero dell'Ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Covid, morto dopo una notte in ambulanza: indagati quattro medici.... IL LOCKDOWN Zona rossa, arancione e gialla: indice Rt a 1 e si tornerà a...

LEGGI ANCHE Covid, i 10 errori commessi: arrivate oltre 35mila firme per l'operazione verità

Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 41enne di origine cinese, per violazioni al Codice del Consumo.

Ultimo aggiornamento: 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA