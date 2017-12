Arturo accoltellato in strada, il 15enne davanti al giudice: «Non sono io quello del video»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 10:08

Dice di avere un alibi, consegna il telefonino e la password di facebook, e insiste: «Controllate pure, fate le vostre verifiche, non c'entro con questa storia». Nel chiuso della cella di sicurezza del Tribunale dei Minori, F.P. continua a ripetere la sua versione, preparandosi all'interrogatorio di garanzia che si terrà questa mattina dinanzi al gip del Tribunale dei minori Avallone: «Sono innocente, studio con profitto, non mi manca niente, sogno di fare l'attore e ho già recitato in un film di prossima uscita. Non so perché mi tirano in ballo ma c'è di sicuro un errore, perché io quel pomeriggio ero a casa, altro che fare il palo per conto di qualcuno o il gancio per conto di ragazzi armati di coltello».Una versione ribadita sin dalle prime ore dopo il suo arresto al pm Ettore La Ragione, in attesa di essere interrogato dal gip, mentre sul suo conto pesano una serie di indizi che al momento lo inchiodano come (unico) responsabile del gravissimo episodio avvenuto lo scorso 18 dicembre, in via Foria.È accusato del tentato omicidio di Arturo, come componente della gang di quattro ragazzini che ha fermato il 17enne con un pretesto, per portargli via il cellulare, prima di sferrare venti coltellate sul giovane passante.Questa mattina, dinanzi al giudice Avallone, una doppia versione a confronto: da un lato le accuse che tengono in cella uno studente di 15 anni, per altro fino a questo momento estraneo a fatti di rilievo penale; dall'altro, invece, la difesa dello stesso 15enne, che non ammette le accuse e rilancia, invitando gli inquirenti a verificare alibi ed elementi ritenuti a suo favore.