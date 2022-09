Napoli, latitante arrestato in un residence di Giugliano: viveva sotto falso nome con la compagna

Era irreperibile da quando, nel novembre del 2021, era evaso dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto ma i carabinieri della compagnia di Pozzuoli non hanno mai smesso di cercarlo e questa mattina alle 6 lo hanno arrestato. A finire in manette il 32enne del rione Traiano, Arturo Equabile. il ragazzo che i carabinieri stavano cercando nella notte del settembre 2014 in cui rimase tragicamente ucciso Davide Bifolco dopo un inseguimento.

L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari e la Corte di Appello di Napoli aveva emesso poco dopo un provvedimento definitivo nei suoi confronti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Da quasi un anno i carabinieri lo stavano cercando con diversi appostamenti e pedinamenti alla sua compagna e questa mattina sono scattate le manette. Il covo è stato individuato all'interno del residence Village a Giugliano in Campania dove l'uomo risiedeva sotto falso nome. Arrestata anche la compagna del latitante, una 32enne incensurata di Pozzuoli. Risponderà del reato di procurata inosservanza di pena.

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano dove dovrà scontare due anni, cinque mesi e 14 giorni di pena mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Durante l'operazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nell'auto che il 32enne utilizzava per spostarsi una pistola scacciacani e due caschi da moto.