CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 11 Novembre 2018, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta l'anello mancante del caso Arturo. Il quarto nome, l'ultimo componente del branco di via Foria, quella sorta di babygang che stava per uccidere uno studente di 17 anni. È il più piccolo del gruppo, si chiama C.T., ha legami di parentela con soggetti in odore di camorra (cosa abbastanza comune in una zona come il rione Sanità), ed è indicato come quello che ha materialmente sferrato le coltellate al collo e al torace di Arturo. Non è processabile, in quanto è un under 14, ma rischia di essere affidato ai servizi sociali, se su di lui venissero confermate le indagini della Procura dei minori. Rischia di essere tolto alla famiglia di origine, se le accuse che gli vengono mosse venissero confermate dalle nuove verifiche messe in moto dalla Procura dei minori. Strana posizione quella di C.T., il più piccolo di tutti.È lui ad aver riaperto il caso Arturo, grazie alle indagini della penalista Carla Maruzzelli, che ha avuto il merito di indicare una possibile strada alternativa alle prime conclusioni della Procura, facendo un gesto elementare nel suo genere. Decisiva è stata infatti la consegna del cellulare del 12enne, con tanto di perizia di parte sulla rete di contatti intrecciati dall'indagato in quel maledetto lunedì pomeriggio. Era il 18 dicembre di un anno fa quando, secondo le conclusioni difensive, il ragazzino avrebbe organizzato una partita di calcio alla quale teneva molto.