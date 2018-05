CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 09:09

Non è mancato lo zampino della camorra. Intesa come sistema di vita, come codice di comportamento, come tentacoli. Anche nel caso di Arturo, parliamo dello studente ferito in via Foria da quattro minori, c'è stata l'incursione di un clan, la mano nera di una famiglia criminale scesa in campo a protezione dei propri interessi. In sintesi, qualcuno ha provato a zittire le potenziali fonti di accusa, facendo arrivare messaggi precisi all'interno di una o più comunità dove sono stati via via affidati i presunti responsabili dell'aggressione di via Foria. È quanto emerge dalle migliaia di intercettazioni effettuate in questi mesi da parte della Procura dei minori, un'attività di ascolto incessante che ha captato la strategia del silenzio imposta in particolare ai tre minori che hanno già compiuto 14 anni e sono alle prese con accuse da brividi: tentato omicidio e tentata rapina, per aver sferrato decine di coltellate contro lo studente che lo scorso 18 dicembre faceva ritorno a casa dopo alcune commissioni.Scenario da brividi, indagini che puntano sulla camorra del rione Sanità. Stando a quanto emerso finora, è stato registrato lo stato di paura e di soggezione vissuto da alcuni protagonisti di questa storia: zittiti dai clan, spaventati dal rischio di conseguenze gravissime, qualora fosse uscito un nome, quello di un ragazzino non ancora 14enne, a sua volta ritenuto dagli inquirenti componente del branco che ha assalito Arturo. Chiaro il ragionamento della Procura minorile: proprio nei mesi in cui la Mobile del primo dirigente Luigi Rinella era alle prese con la ricostruzione del mosaico, dall'altra parte c'era chi costruiva il muro di silenzio attorno a uno dei suoi principali protagonisti. E sono state le intercettazioni depositate in questi giorni, in vista del processo che avrà inizio il prossimo quattro luglio, a chiarire retroscena rimasti fino a questo momento inediti.