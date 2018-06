CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 08:30

Un messaggio di incoraggiamento per il presunto killer di Coroglio, per il rampollo del clan di Pizzofalcone recentemente arrestato per aver ammazzato Agostino di Fiore.Poi quelle battute sul processo, quelle in cui Checco o nano (F.P.C.) sembra prendersi gioco della giustizia italiana: «Ho preso dieci anni... perché? Che vuoi?». E giù una risata, le mani nel ciuffo di capelli, lì nel chiuso di una comunità di recupero per minori. Sono i retroscena dell'inchiesta a carico di F.P.C. e di altri tre minori, a pochi giorni dall'inizio del processo per l'atroce aggressione subita da Arturo lo scorso 17 dicembre in via Foria. Come è noto, il video di «Checco il nano» è stato registrato da un suo compagno di stanza, attraverso un telefonino cellulare, per essere poi postato in rete.Rischia di diventare pericolosamente virale, sembra una beffa nei confronti di chi in questi mesi ha firmato un provvedimento di scarcerazione ad Airola, consentendo a Checco di finire all'interno di una comunità. Una vicenda raccontata ieri dal Mattino, che ha fatto scattare le immediate contromosse sul fronte investigativo. Si muove la Procura dei minori, al lavoro la procuratrice Maria De Luzemberger e il pm Ettore La Ragione. Chiara le domande di partenza: l'uso dei cellulari è consentito all'interno di una comunità di recupero? Sono ammesse connessioni in rete? C'è la possibilità di contatti social o comunque con il mondo esterno per gli ospiti di una struttura giudiziaria? Domande che risultano ancora più gravi alla luce del rischio inquinamento probatorio, per un caso che ora attende gli esiti di un processo. Come è noto, a partire dal prossimo quattro luglio, F.P.C., assieme ad altri due presunti complici, è atteso dinanzi al giudice per rispondere del tentato omicidio di Arturo. Stessa accusa rivolta a un quarto minore, si tratta di un under 14 quindi non imputabile, legato a un clan della Sanità. Quanto basta a far scattare verifiche a stretto giro.