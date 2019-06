Domenica 30 Giugno 2019, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva scelto un metodo più comodo e meno stancante per compiere le proprie imprese. Rapine e scippi senza scendere dalla sua auto. Un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Arzano in forza di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord.L'uomo è ritenuto dagli inquirenti responsabile di un furto con strappo commesso il 5 giugno scorso ad Arzano e di una rapina perpetrata l'8 giugno nello stesso comune. Nel primo caso l'uomo, alla guida di un'autovettura, strappò due borse dalle mani di una donna. Nell'altra circostanza ma sempre con la stessa tecnica, il 35enne scippò una passante che, opponendosi al furto, cadde a terra e finì in ospedale. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.