Attacco hacker Asl 3 Sud, Leonardo: «Nessun incarico nella gestione dei sistemi»

Con riferimento all’articolo dal titolo «Asl 3 Sud, sistemi violati: ecco a chi rivolgersi» pubblicato in data 20 gennaio 2022, riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione di Leonardo: «In relazione a quanto riportato nell’articolo dal titolo “Asl 3 Sud, sistemi violati: ecco a chi rivolgersi” pubblicato su Il Mattino in data 20 gennaio 2022, Leonardo precisa che non ha alcun incarico presente nella gestione dei sistemi di protezione digitale della Asl Napoli 3 Sud. Leonardo non ha pertanto alcuna responsabilità circa il recente attacco hacker, così come asserito erroneamente nell’articolo. Leonardo è stata invece ingaggiata successivamente all'attacco a supporto della risoluzione dell’attacco e ripristino dell’attività”.