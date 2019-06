Napoli, l'Asl fa chiudere il Pareo Park: «L'acqua delle piscine è inquinata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:00

Non sono idonee alla balneazione le acque del Pareo Park di Giugliano dove domenica scorsa si è registrata la strana epidemia di eruzioni cutanee ai piedi dei tanti bambini che avevano frequentato una di quelle piscine nella prima apertura di stagione. Le analisi condotte dall'Arpac e dalla Asl Napoli 2 Nord su più di 10 parametri chimici, fisici e biologici dei campioni prelevati in vari punti del complesso hanno dato un esito negativo per la balneazione.