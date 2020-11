L'Asl Napoli 1 sta continuando gli accordi con cliniche private e ospedali religiosi per ampliare l'offerta di posti letto per il covid19. Oggi il direttore generale Ciro Verdoliva ha siglato gli accordi con la Clinica Vesuvio e l'Ospedale Buonconsiglio Fatebenefratelli.

LEGGI ANCHE Eav, 40 dipendenti positivi e 37 in isolati De Gregorio: «Contagi fuori dal lavoro»

APPROFONDIMENTI TRASPORTI Eav, 40 dipendenti positivi e 37 isolatiDe Gregorio: «Contagi... IL BILANCIO Coronavirus: in province di Casertae Salerno record nuovi casi in...

La Clinica Vesuvio nel quartiere napoletano di Ponticelli aprirà un reparto covid con 24 posti di degenza da lunedì 9 novembre. Il Fatebenefratelli attiverà da venerdì 6 novembre 12 posti letto di degenza ordinaria e 4 posti letto di terapia sub-intensiva. L'operazione di posti letto nelle cliniche è già partita oggi con l'attivazione di 40 posti letto alla Casa di Cura Villa Angela che si trova in via Manzoni, a Napoli e di 90 posti letto nella clinica Santa Patrizia nella zona di Secondigliano. L'Hermitage Capodimonte in via Cupa Tozzoli, nella zona del Bosco di Capodimonte, attiverà 60 posti letto di degenza ordinaria dal 23 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA