Napoli, assalti ai baretti e sul lungomare: identificati i componenti delle gang

Con le pistole, con i coltelli e a mani nude. Piombo e cazzotti, lame e tirapugni per i protagonisti neri di quella movida che si tinge sempre più di rosso sangue. Ma la legge fa il suo corso: e quegli stessi violenti che hanno terrorizzato la zona di Chiaia nei mesi scorsi non la faranno franca. Si chiude il cerchio intorno a chi seminò il panico in due distinti episodi che fecero scalpore. Grazie a indagini certosine della Polizia di Stato si è a un passo dalla soluzione dei casi.Le indagini della Squadra mobile hanno consentito di identificare i presunti responsabili di due raid odiosi: il primo, verificatosi la notte del 19 novembre dello scorso anno, quando i vicoletti lungo i quali sciama abitualmente il popolo della notte si trasformarono in un set da Far West, con tanto di sparatoria; e il secondo - più recente - accaduto in via Partenope, a due passi dai grandi alberghi e dall’area densa di bar, pizzerie e ristoranti, quando un ragazzino venne massacrato di botte senza un perché.Bisogna fare i complimenti alle forze dell’ordine - e in questo caso alla Questura di Napoli - per la caparbietà e la competenza che hanno accompagnato il percorso investigativo di due episodi subito apparsi di non facile soluzione. Invece la professionalità degli uomini della Mobile ha ancora una volta pagato, consentendo di dare un nome e un volto ai presunti aggressori.Riepiloghiamo. Siamo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre a Chiaia. Più precisamente all’interno di quel quadrilatero compreso tra la Riviera, via dei Mille, piazza dei Martiri e via Bausan all’interno del quale si snodano le vie del divertimento notturno. È qui che - improvvisamente - il fragore di colpi di pistola trasforma la notte dei cocktail e dello stare insieme in un incubo.Che cosa accade? Succede che si fronteggiano due gruppi di giovani riconducibili ad altrettante «paranze» di delinquenti che appartengono a ben note famiglie criminali napoletane. Il duello si consuma in via Carlo Poerio, dopo mezzanotte. Attimi di terrore, che portano al ferimento di ben sei ragazzi (di età comprese tra i 14 e i 19 anni), raggiunti dai proiettili, da alcune coltellate e persino dal parapiglia che ne consegue.A scatenare quella furia, ricostruirà sempre la Polizia di Stato, sarebbe stato un diverbio degenerato in lite violenta tra due gruppi di giovani provenienti da Fuorigrotta e da San Giovanni a Teduccio. Per questo episodio finisce in carcere un 20enne, Giuseppe Troncone, figlio del presunto boss Vitale, a capo della cosca attiva a Fuorigrotta. Ma il ragazzo non era solo.Il secondo fattaccio risale solo a poche settimane fa. Quando sul lungomare - era un sabato sera - un «branco» composto da almeno una decina di giovanissimi aggredì e massacrò a pugni e calci due ragazzini del Rione Sanità. A farne le spese, a rimanere più gravemente ferito, fu un 17enne al quale i colpi inferti polverizzarono uno zigomo e il setto nasale. Un fatto tanto più grave perché avvenuto sotto gli occhi di centinaia di testimoni.Nessuno osò intervenire in difesa dei due poveri ragazzi finiti al centro del cerchio di violenti, i quali colpirono senza un motivo. Si trattò di una violenza «gratuita», senza una motivazione, per quanto intollerabile potesse immaginarsi. Non per derubare le vittime dei cellulari o di quei pochi spiccioli che avevano in tasca; e nemmeno per uno sguardo di troppo a una delle ragazzine che si accompagnavano al gruppo dei picchiatori. No. Quel raid si consumò - secondo un copione tristemente noto - solo per il gusto di sentirsi padroni del territorio, di quel lungomare che spesso si trasforma in un ring.Ebbene anche in questo caso le indagini hanno fatto significativi passi in avanti. E da quel che emergerebbe, gli aggressori, almeno tre di essi, sono stati identificati. Restano tutti gli interrogativi. Resta agli esperti della sociologia criminale il responso su ciò che significa uscire di casa per andarsi a «divertire» mettendosi in tasca molletta, coltelli, tirapugni e pistole quando si va a trascorrere il sabato sera. E non c’è differenza ormai tra Ponticelli, Chiaia, Vomero, Scampia e dintorni. Mai come in questo periodo la Procura della Repubblica ordinaria, come quella che fa capo al Tribunale dei Minori, è interessata da fascicoli che inducono a una riflessione sugli orizzonti della nuova microcriminalità napoletana.