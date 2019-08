Napoli, assalto alle agenzie di scommesse: un colpo riuscito a Marano, altri due falliti

Venerdì 23 Agosto 2019, 11:28

Un furto e due tentati furti, nel corso della notte, in altrettante agenzie di scommesse sportive della provincia di Napoli.Un colpo è andato a segno a Marano, dove i banditi - probabilmente compenenti della stessa gang che ha agito anche in altre zone dell'hinterland - sono riusciti a fare irruzione in un Eurobet di via San Rocco, alla periferia della città. I malviventi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Marano, hanno portato via una macchinetta cambia monete, una tv e sono riusciti inoltre a sradicare il sistema di videosorveglianza. Il danno non è stato ancora quantificato.Sempre a Marano, in via Casalanno, e nel limitrofo comune di Villaricca gli altri due tentati furti.