Adulti all'assalto delle giostre a Bagnoli, l'ira dei custodi: «Sono dei bambini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un parco giochi occupato dagli adulti, da uomini e donne che, a sorpresa, si appropriano delle giostrine dei bambini installate a Bagnoli, al punto che i custodi sono costretti a esporre un cartello per ricordare loro che scivoli e altalene sono esclusivamente riservati ai più piccoli.«Evidentemente succede che i ruoli si invertano», commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che segnala la regressione infantile e richiama tutti alle proprie responsabilità: «La città non offre molte aree verdi attrezzate per i bimbi, sarebbe un gesto di buon senso rispettare le poche esistenti. Le giostrine pensate per i piccoli non possono infatti sopportare il peso degli adulti, che finiscono con il rappresentare la prima minaccia». Ma i napoletani, aggiunge Borrelli, sono «allergici alle regole anche al parco». Di qui l'appello: «Gli adulti diano il buon esempio. Il parco Totò è l'unico polmone verde tra i quartieri di Bagnoli e Agnano, è bene che i cittadini sappiano averne cura. Non occorre contribuire per impoverire ancora di più la città di strutture e servizi», come accaduto nel vicino viale Campi Flegrei, l'area pedonale sempre a Bagnoli, dove cavallucci e altri giochi sono stati distrutti da tempo e non sostituiti.