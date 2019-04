Assalto alla redazione del «Roma», indaga la Digos: pista intimidazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano in tre, sono arrivati nel cuore della notte e hanno aperto due porte con un doppione delle chiavi originali. I protagonisti del raid che ha messo a soqquadro la redazione del Roma in via Chiatamone sicuramente ignoravano la presenza di una telecamera di videosorveglianza interna al palazzo, la stessa che ha ripreso il loro arrivo.Ora quei fotogrammi sono nelle mani della Polizia scientifica e della Digos della Questura di Napoli, che indagano per cercare di dare un nome e un volto ai malintenzionati. Si tratta di un episodio doppiamente inquietante, anche perché - dopo che i balordi hanno rovistato e creato subbuglio all'interno delle stanze ormai deserte dove quotidianamente lavorano i nostri colleghi - nulla è stato portato via. Inquietante un precedente: 15 giorni fa un identico raid è stato messo a segno nei locali che ospitano la redazione del «Denaro», nella Galleria Umberto.