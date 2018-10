Napoli, l'assassino di Lello confessa: «Ho distrutto due vite, la sua e la mia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 10:31

«Sì, sono stato io. Ho ucciso io Raffaele Perinelli. Ho distrutto due vite: la sua e la mia». In una saletta al primo piano della caserma dei carabinieri di Casoria Alfredo Galasso è seduto di fronte agli ufficiali dell'arma e al pubblico ministero Anna Frasca. Accanto a lui il difensore, l'avvocato Rocco Maria Spina, che lo ha accompagnato a costituirsi dopo l'assurda follia commessa in via Janfolla.Una confessione senza pentimento. Chi c'era, chi durante quell'ora e mezza ha assistito ad una confessione che è prematuro definire «piena» per i motivi che vedremo a breve, di una cosa è rimasto colpito: Galasso è apparso impenetrabile, senza dare la minima impressione di un cedimento emotivo. Impenetrabile, lo sguardo fisso nel vuoto. Che cosa gli frullava nella testa è difficile dirlo: fatto sta che quell'atteggiamento appare inconciliabile con la consapevolezza di chi sta ammettendo una gravissima responsabilità che potrebbe costargli trent'anni di vita dietro le sbarre. Nessun segno di resipiscenza, dunque. E non una sola parola di pentimento, nemmeno un pensiero per la povera vittima uccisa con un colpo di coltello sferrato al cuore.E sì che adesso di tempo per riflettere sul disastro che ha realizzato Galasso ne avrà, in carcere. Il sostituto procuratore gli contesta l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Ecco, fermiamoci su questo secondo aspetto. Per potersi configurare la premeditazione giuridicamente sono necessari due elementi: un elemento cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra il progetto e l'attuazione del proposito criminoso, sufficiente a far desistere dal proposito criminoso un uomo di media moralità; e poi un elemento ideologico, che si manifesta nel perdurare, nell'arco di tempo che termina con l'azione criminosa.