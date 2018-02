Venerdì 2 Febbraio 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso della nottata gli agenti del Commissariato di Nola hanno dato esecuzione, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, a un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due napoletani, Salvatore Di Pace, 27enne, e di Lorenzo Valenzano, 24enne, bloccati nel quartiere Ponticelli. I due sono indagati per il delitto di rapina aggravata in concorso, in quanto lo scorso 11 ottobre, nei pressi di un supermercato in Casoria, hanno rapinato armati di pistola, a bordo di un motociclo T Max con targa contraffatta, un uomo impossessandosi di un motociclo Honda SH, nonché del borsello contente 2 telefoni cellulari rispettivamente marca Iphone e marca Samsung galaxy S6, carte di credito ed altri effetti personali.Inoltre i due arrestati rispondono di resistenza a Pubblico Ufficiale in quanto il giorno dopo, intercettati dai poliziotti, mentre percorrevano la strada statale 7bis a bordo del ciclomotore rapinato il giorno prima, nei pressi nei pressi di un esercizio commerciale della grande distribuzione in orario prossimo alla chiusura, fuggivano al segnale di “ALT” intimato dai poliziotti.Ne scaturiva un lungo inseguimento che terminava a via XI Settembre di Marigliano, dopo aver percorso la SS 7 bis a Nola, via Nazionale delle Puglie e la SS 7 bis a Marigliano dove il conducente perdeva il controllo del ciclomotore, rovinando a terra e terminando la corsa contro un autovettura in transito.