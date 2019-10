Fridays for Future: Napoli guida la battaglia sull'emergenza clima

Domenica 6 Ottobre 2019, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 18:30

Oltre 500 ragazzi, dai 15 ai 30 anni, in rappresentanza di circa 80 città italiane. Si conclude oggi, a Napoli, l'assemblea nazionale di Fridays for future. Ed il messaggio che viene fuori è quello di lotta e mobilitazione affinché si affronti, con urgenza, l'emergenza climatica. La chiusura dell'assemblea degli attivisti italiani arriva alla vigilia della grande mobilitazione mondiale annunciata per domani 7 ottobre, da Extinction Rebellion (presente in 72 Paesi con 485 gruppi) in più di 60 città in tutto il mondo.In Italia i giovani di Fridays for future hanno dato il 'vià alla due giorni dell'assemblea nazionale con un'azione di blocco, organizzata sabato, da parte degli attivisti, all'ingresso del deposito Q8 di San Giovanni a Teduccio alla periferia est di Napoli, mega deposito di carburante che si trova a ridosso dell'area Sin (sito di interesse nazionale) di Napoli Est, «profondamente inquinato dagli idrocarburi e ancora oggi fonte di inquinamento dell'aria per i cittadini di Napoli Est esposti continuamente ai fumi degli idrocarburi». Nella giornata di domenica si è passati ad una fase più 'organizzativà e di confronto in vista delle prossime mobilitazioni. Ad oggi sono 55 le città italiane che hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica; 21 solo nelle ultime settimane.«Tre i temi di questa assemblea - spiega Raniero Madonna, portavoce Fridays for future Napoli - il primo è relativo alla strutturazione e all'organizzazione del movimento, vale a dire come si coordinano a livello nazionale le esperienze di centinaia di città. C'è poi il filone relativo agli strumenti: cosa fare per la prossima data importante, il quarto sciopero globale per il clima il 29 novembre. E cioè se puntare su azioni di mobilitazioni più generiche o attivare delle azioni di blocco». Di rilievo poi il punto della «giustizia climatica, vale a dire come tradurre la rivendicazione globale a livello locale».«Dall'assemblea di Napoli, così vasta ed eterogenea, vorremmo portare l'invito a guardare con attenzione alle criticità che ogni territorio possiede, insinuarsi in esse e combatterle - è stato detto durante i lavori di apertura - questo perché ognuna ed ognuno di noi possa lottare anche contro i risultati immediati della crisi climatica e ambientale, colpirne le conseguenze locali, ed aggredire così anche la portata globale della stessa. Vorremmo pertanto invitare a riconoscere sempre l'identità dei nemici che ci troveremo di fronte; e vorremmo, infine, che le diverse pratiche possano dialogare per arricchirsi e, insieme, divenire vincenti». Una città, Napoli, che ha ospitato l'assemblea nazionale e che a dicembre ospiterà la Cop (Conferenza delle parti della Convenzione Onu sul climate change) sul Mar Mediterraneo, con la partecipazione dei Paesi Med dell'Unione Europea e del nord Africa. «Un evento in merito al quale stiamo valutando di organizzare una mobilitazione nazionale - dice Madonna - Per noi, oggi, è fondamentale dibattere e interrogarsi non solo su cosa sia la crisi climatica, ma su come si possa portare avanti in ogni luogo e con precisi strumenti la difesa e il miglioramento del pianeta; su come ciascuna lotta particolare possa essere generalizzata. Tenendo a mente che ogni tempesta inizia sempre con una singola goccia».